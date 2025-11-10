Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»

В сети вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник», в котором актёе Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина. Видео опубликовано на YouTube-канале студии.
Картина выйдет 21 января в мировом прокате. Пока неизвестно, выйдет ли проект в России.
«Кремлевского волшебника» сняли по одноимённой художественной книге Джулиано да Эмполи. За экранизацию взялся французский режиссёр и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Помимо персонажей, основанных на исторических и политических личностях, в сюжете появится вымышленный американский журналист в роли Джеффри Райта, которому доверяет герой Лоу. Фильм уже показали в августе на Венецианском кинофестивале.
3 сентября Путин сообщил, что пока не смотрел фильм «Кремлёвский волшебник» и признался, что впервые о нём слышит.
Ранее Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник».