Сябитова стала бабушкой во второй раз

Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что у нее родился внук

Сваха и телеведущая Роза Сябитова сообщила в Telegram-канале, что стала бабушкой во второй раз.

Сябитова опубликовала ролик выписки ее дочери Ксении из роддома. У знаменитости появился на свет внук. Имя малыша неизвестно.

«Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — поделилась сваха.

Телеведущая также выразила безграничную благодарность роддому и врачам, которые помогли ее внуку появиться на свет. Она похвалила акушеров за профессионализм, прирожденный талант и золотые руки.

Сябитова впервые стала бабушкой 13 июля 2022 года. Телеведущая признавалась, что пропустила рождение внучки и ее выписку. Знаменитость хотела к этому времени вернуться со съемок шоу «Звезды в Африке», но все пошло не по плану. Внучку свахи назвали Мирославой.

Дочь знаменитости летом 2020 года вышла замуж за своего возлюбленного Максима Шевченко, до свадьбы они встречались два года. Торжество пара устроила на большом участке телеведущей возле загородного дома и пригласила только самых близких родственников и друзей.

