На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сябитова стала бабушкой во второй раз

Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что у нее родился внук
true
true
true
close
Telegram-канал Сябитова Роза

Сваха и телеведущая Роза Сябитова сообщила в Telegram-канале, что стала бабушкой во второй раз.

Сябитова опубликовала ролик выписки ее дочери Ксении из роддома. У знаменитости появился на свет внук. Имя малыша неизвестно.

«Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — поделилась сваха.

Телеведущая также выразила безграничную благодарность роддому и врачам, которые помогли ее внуку появиться на свет. Она похвалила акушеров за профессионализм, прирожденный талант и золотые руки.

Сябитова впервые стала бабушкой 13 июля 2022 года. Телеведущая признавалась, что пропустила рождение внучки и ее выписку. Знаменитость хотела к этому времени вернуться со съемок шоу «Звезды в Африке», но все пошло не по плану. Внучку свахи назвали Мирославой.

Дочь знаменитости летом 2020 года вышла замуж за своего возлюбленного Максима Шевченко, до свадьбы они встречались два года. Торжество пара устроила на большом участке телеведущей возле загородного дома и пригласила только самых близких родственников и друзей.

Ранее Bahh Tee стал отцом во второй раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами