Bahh Tee стал отцом во второй раз

Певец Bahh Tee сообщил, что у него родилась дочь

Певец Bahh Tee (Бахтияр Междин оглы Алие – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале, что его жена родила.

У Bahh Tee появилась на свет дочь. Имя малышки неизвестно.

«10 ноября 2019-го года мы познакомились с женой, и на 6 лет знакомства Бог подарил нам принцессу», — поделился артист.

Bahh Tee также воспитывает четырехлетнюю дочь с супругой. Личность жены певца неизвестна. Музыкант заявлял, что счастье любит тишину.

«Я не скрываю свою семью. Я просто ее не афиширую. Вы легко можете встретить меня с семьёй в ресторане или в торговом центре», — рассказывал исполнитель.

Bahh Tee стал наиболее известен в 2010-х годах после выхода треков «Любви достойна только мама» и «10 лет спустя». Артист записывал совместные композиции с «Руки Вверх!», HammAli & Navai, Олегом Газмановым, Emin'ом, Джиганом, Люсей Чеботиной и другими.

