На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bahh Tee стал отцом во второй раз

Певец Bahh Tee сообщил, что у него родилась дочь
true
true
true
close
Пресс-служба артиста

Певец Bahh Tee (Бахтияр Междин оглы Алие – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале, что его жена родила.

У Bahh Tee появилась на свет дочь. Имя малышки неизвестно.

«10 ноября 2019-го года мы познакомились с женой, и на 6 лет знакомства Бог подарил нам принцессу», — поделился артист.

Bahh Tee также воспитывает четырехлетнюю дочь с супругой. Личность жены певца неизвестна. Музыкант заявлял, что счастье любит тишину.

«Я не скрываю свою семью. Я просто ее не афиширую. Вы легко можете встретить меня с семьёй в ресторане или в торговом центре», — рассказывал исполнитель.

Bahh Tee стал наиболее известен в 2010-х годах после выхода треков «Любви достойна только мама» и «10 лет спустя». Артист записывал совместные композиции с «Руки Вверх!», HammAli & Navai, Олегом Газмановым, Emin'ом, Джиганом, Люсей Чеботиной и другими.

В октябре солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил, что его жена Дарья беременна. По словам певца, супруга сообщила о будущем пополнении в семье на дне рождения друга.

Ранее сын Децла объяснил, почему не выступает с треками отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами