Сломавший 38 костей Джереми Реннер оказался в центре секс-скандала

Режиссер И Чжоу обвинила в домогательствах актера Джереми Реннера. Об этом сообщает TMZ.

По словам Чжоу, Реннер якобы на протяжении длительного времени преследовал ее и отправлял интимные фотографии и порнографические видео, прежде чем в конечном итоге убедил ее встречаться с ним. Кроме того, Чжоу обвинила Реннера в пьяной агрессии.

Женщина уточняет, что якобы не знала о популярности Реннера, однако убедила его подписать с ней соглашение о сотрудничестве.

Режиссер добавила, они вместе работали над документальным фильмом, однако отношения быстро испортились и он якобы даже пошел на шантаж — угрожал привлечь к ней внимание миграционной службы

По словам самого Реннера, несколько лет назад сломавшего 38 костей в аварии со снегоуборочной машиной, женщина сама агрессивно приставала к нему и отправляла ему сообщения непристойного характера.

Реннер подтвердил в письме TMZ, что согласился принять участие в документальном фильме Чжоу «Хроники Диснея», однако Чжоу якобы начала приставать к нему с первой же встречи. После секса по обоюдному согласию он якобы сказал Чжоу, что не заинтересован в сексуальных отношениях, и заставил ее спать в гостевой спальне.

Актер утверждает, что Чжоу якобы продолжила к нему приставать и отправляла множество откровенных текстовых сообщений с просьбами быть с ней и требованием секса. Звезда Marvel сказал, что после первой и единственной встречи по обоюдному согласию он не давал Чжоу повода полагать, что отношения впредь будут близкими. Он также сказал, что Чжоу угрожала «публично навредить ему», если он не согласится продвигать ее документальный фильм и создавать ложное впечатление, что они вместе.

Реннер также пригрозил Чжоу судом в случае, если она не прекратит распространять информацию подобного характера о нем.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем он покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера.

Летом 2025 года Реннер заявлял, что готов вернуться к трюкам в кино.

