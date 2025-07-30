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Переживший ДТП со снегоуборочной машиной Джереми Реннер готов вернуться к трюкам в кино

Сломавший 38 костей Джереми Реннер заявил, что готов вернуться к трюкам в кино
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jeremyrenner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Джереми Реннер, сломавший 38 костей в результате ДТП со снегоуборочной машиной, уверен, что вернется к съемкам второго сезона «Соколиного глаза» в роли Клинта Бартона. Об этом он сообщил в интервью Empire.

Реннер раскрыл, что, несмотря на трудности со здоровьем в прошлом, он вновь готов выполнять трюки в кино.

«Без проблем. Я сейчас больше, чем на 150%, в той же форме, какой был до инцидента», — заявил актер, добавив: «Не знаю, хочется ли кому-нибудь видеть меня в трико, но мое тело будет выглядеть отлично!»

По словам звезды Marvel, после аварии он даже стал сильнее, поскольку занятия спортом стали для него повседневностью. Однако, отметил Реннер, у него по-прежнему сохраняются некоторые проблемы с сухожилиями, гибкостью и подвижностью.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем он покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера.

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