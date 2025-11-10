На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанаты Дмитриенко пожаловались на концерт артиста за 20 тыс. рублей из-за давки

112: концерт Вани Дмитриенко едва не закончился давкой и массовой паникой
НТВ

Концерт Вани Дмитриенко в Москве едва не закончился давкой и массовой паникой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на площадке «Мегаспорт». Поклонницы пожаловались, что ушли в слезах после концерта, за который они заплатили 20 тысяч рублей. По словам очевидцев, организаторы мероприятия не выпускали зрителей во время выступления. Они хватали и выталкивали слушателей, желавших выйти из зала. В итоге на выходе столпилось большое количество людей.

Некоторым поклонникам певца стало плохо. В итоге на концерте едва не образовалась давка.

Остальные зрители не могли увидеть Дмитриенко из-за этой толпы и услышать певца из-за криков охранников. Представители артиста назвали этот подход «стандартной практикой для всех крупных площадок». Они заявили, что недовольных практически нет. Команда певца назвала возмущенных «мнительными» и «нетерпеливыми».

Представители Дмитриенко заявили, что недовольные должны высказывать свои претензии организаторам концерта. Они отказались раскрывать их.

