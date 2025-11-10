Влад Кадони с трудом ходит и лежит из-за неизлечимой болезни

Экс-ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони признался, что ушел из проекта из-за неизлечимой болезни. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Кадони, он с трудом ходит, сидит и лежит из-за постоянных болей. С 2020 года телеведущий перенес две операции на позвоночник, которые ему почти не помогли. У артиста кокцигодиния — воспаление копчика, которое из-за врожденного дефекта постоянно прогрессирует.

«В первый раз мне выжигали все нервы вокруг копчика, а во второй раз выжигали нижнюю часть 1/3 всего позвоночника. Причем кошмар начинается после операции, когда ты живешь, как лошадь, вообще нельзя сидеть ни секунды и можно либо лежать, либо стоять, а стоять долго тоже не можешь, потому что начинает болеть копчик», — вспоминает он.

Сперва телеведущий перепутал заболевание с геморроем и год лечился от этой болезни, прежде чем ему поставили верный диагноз.

