На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Риз Уизерспун о послеродовой депрессии: «Я все время плакала»

Актриса Риз Уизерспун рассказала, что пережила послеродовую депрессию в 23 года
true
true
true
close
James Devaney/GC Images

Актриса Риз Уизерспун призналась в интервью Harper что дважды сталкивалась с депрессией: сразу после рождения дочери Авы в 1999 году и в подростковом возрасте.

Уизерспун рассказала, что мать предупреждала о возможной наследственной предрасположенности к депрессии, и актриса действительно испытала это состояние.

«Это было тяжело. В первые полгода после рождения дочери я чувствовала себя одновременно счастливой и подавленной. Я все время плакала, страдала от бессонницы и была измотана», — рассказала звезда о первых месяцах материнства.

Актриса призналась, что долго не могла рассказать о своем состоянии другим людям, так как все давали советы по уходу за ребенком. Уизерспун подчеркнула, что быть молодой матерью непросто.

Уизерспун справилась с депрессией благодаря помощи специалиста, к которому ее направила подруга. Актриса заявила, что ей повезло — у нее были возможности обратиться к врачу.

«Но у многих их нет. Они остаются один на один с болезнью и скрывают ее», — подытожила звезда.

У Риз двое детей от бывшего мужа Райана Филиппа: 26-летняя Ава и 22-летний Дикон. Также у нее есть сын Теннесси (13 лет) от Джима Тота.

Ранее актриса Милли Бобби Браун обвинила Харбора в травле на съемках «Очень странных дел».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами