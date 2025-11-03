Риз Уизерспун о послеродовой депрессии: «Я все время плакала»

Актриса Риз Уизерспун рассказала, что пережила послеродовую депрессию в 23 года

Актриса Риз Уизерспун призналась в интервью Harper что дважды сталкивалась с депрессией: сразу после рождения дочери Авы в 1999 году и в подростковом возрасте.

Уизерспун рассказала, что мать предупреждала о возможной наследственной предрасположенности к депрессии, и актриса действительно испытала это состояние.

«Это было тяжело. В первые полгода после рождения дочери я чувствовала себя одновременно счастливой и подавленной. Я все время плакала, страдала от бессонницы и была измотана», — рассказала звезда о первых месяцах материнства.

Актриса призналась, что долго не могла рассказать о своем состоянии другим людям, так как все давали советы по уходу за ребенком. Уизерспун подчеркнула, что быть молодой матерью непросто.

Уизерспун справилась с депрессией благодаря помощи специалиста, к которому ее направила подруга. Актриса заявила, что ей повезло — у нее были возможности обратиться к врачу.

«Но у многих их нет. Они остаются один на один с болезнью и скрывают ее», — подытожила звезда.

У Риз двое детей от бывшего мужа Райана Филиппа: 26-летняя Ава и 22-летний Дикон. Также у нее есть сын Теннесси (13 лет) от Джима Тота.

