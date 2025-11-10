На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Монеточке запретили выступать после экстренной госпитализации

Врачи запретили певице Монеточке выступать после отека Квинке
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) запретили выступать в ближайшие дни. Об этом звезда рассказала у себя в социальных сетях.

Монеточка почувствовала себя плохо во время концерта в Риге, она не могла говорить и дышать. По данным Telegram-канала Mash, Монеточке ввели гормоны, провели иммунно-аллергическое обследование, ее состояние стабилизировали.

По результатам обследования врачи запретили ей выступать и заявили, что звезде нужны покой и наблюдение минимум сутки, поскольку аллергическая реакция может повториться в самой тяжелой форме вплоть до летального исхода.

Однако команда Монеточки уже готовится выступать в Таллине, чтобы не терять деньги.

Гырдымова вместе с супругом, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала матерью во второй раз — у нее появился сын.

В октябре этого года исполнительница рассказала, что привыкает к жизни в Вильнюсе. Она призналась, что психологически «тяжело жить с рюкзачками, когда вся твоя жизнь должна уместиться в один чемодан». Поэтому постепенно она начала обустраивать быт на новом месте и приобретать предметы постоянного пользования.

Известно, что 9 ноября певица пыталась продолжить петь несмотря на недомогание. Она не могла говорить и дышать.

Ранее Лолита заявила, что сама платит за скорую на концерте.

