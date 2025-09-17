На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лолита призвала законодательно ввести присутствие скорой на концерте

Певица Лолита рассказала, что сама оплачивает присутствие скорой помощи на концерте
true
true
true
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале призвала на законодательном уровне ввести присутствие машины скорой помощи на концертах.

Милявская отметила, что на днях во время ее выступления в Геленджике ее зрительнице стало плохо. Врачи подоспели вовремя, так как дежурили на концерте. Артистка уточнила, что вносит услуги профессиональной скорой помощи в райдер за свой счет. По словам певицы, медики неоднократно спасали жизнь ее поклонникам во время выступления.

«Пожалуйста, рассмотрите это на законодательном уровне. Все театры и концерты должны на время представления иметь возможность экстренной помощи», — заявила исполнительница.

3 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров».

Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

Ранее Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву гением.

