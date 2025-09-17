Лолита призвала законодательно ввести присутствие скорой на концерте

Певица Лолита рассказала, что сама оплачивает присутствие скорой помощи на концерте

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале призвала на законодательном уровне ввести присутствие машины скорой помощи на концертах.

Милявская отметила, что на днях во время ее выступления в Геленджике ее зрительнице стало плохо. Врачи подоспели вовремя, так как дежурили на концерте. Артистка уточнила, что вносит услуги профессиональной скорой помощи в райдер за свой счет. По словам певицы, медики неоднократно спасали жизнь ее поклонникам во время выступления.

«Пожалуйста, рассмотрите это на законодательном уровне. Все театры и концерты должны на время представления иметь возможность экстренной помощи», — заявила исполнительница.

3 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров».

Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

Ранее Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву гением.