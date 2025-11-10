Монеточку госпитализировали с концерта в Риге

Певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) увезли в больницу с концерта в Риге. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что на сцене у исполнительницы начался отек Квинке ( внезапный и опасный для жизни отек кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек). Монеточка начала задыхаться и не смогла продолжить выступление. В больнице ей сделали уколы, после которых проблемы с дыханием прекратились. Певица сообщила, что пока плохо соображает.

В посте отмечается, что на концерте присутствовали ее муж с детьми.

Гырдымова вместе с супругом, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала матерью во второй раз — у нее появился сын.

В октябре этого года исполнительница рассказала, что привыкает к жизни в Вильнюсе. Она призналась, что психологически «тяжело жить с рюкзачками, когда вся твоя жизнь должна уместиться в один чемодан». Поэтому постепенно она начала обустраивать быт на новом месте и приобретать предметы постоянного пользования.

