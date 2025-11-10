На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыто отношение певицы Долиной к сделкам по продаже ее квартиры

Долина считала, что сделки по продаже квартиры идут легально под контролем МВД
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская певица Лариса Долина считала, что сделки по продаже ее квартиры в центре Москвы являются фиктивными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Артистка считала, что сделки заключаются легально «под контролем сотрудников правоохранительных органов», говорится в документах. По словам певицы, она не намеревалась идти на отчуждение квартиры.

До этого сообщалось, что Балашихинский суд Московской области в пятый раз попытается рассмотреть уголовное дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.

