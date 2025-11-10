На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Этерны» о съемках постельной сцены: «Я был в зажиме»

Актер Трушин познакомился с Константиновой за два часа до съемок постельной сцены
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Этерна» Иван Трушин рассказал о съемках постельной сцены с актрисой Любовью Константиновой. Интервью с 23-летним артистом опубликовало издание «Вечерняя Москва».

Константинова играла в «Этерне» королеву. С партнершей по сцене Трушин познакомился за два часа до съемок интимного эпизода.

«Я как порядочный партнер пытался расположить Любу к себе, но у меня ничего не получалось, потому что я сам в зажиме. Поэтому мы достаточно долго снимали», — делится он.

По словам Трушина, обоим было немного неловко. Съемки проходили на Английской набережной в Санкт-Петербурге в сезон развода мостов.

«И вот только мы закончили, выходим с Любой с площадки — и в этот момент начинают разводить мосты. И мы с ней говорим: «Да, романтичное продолжение вечера», — вспоминает артист.

Трушин добавил, что с опытом начал спокойнее относиться к таким сценам.

Летом Алена Бабенко рассказала, что однажды коллега отказался с ней целоваться по-настоящему на съемках. По сценарию, героиня Бабенко навещала возлюбленного в тюрьме.

Ранее Люся Чеботина нашла объяснение ностальгии по нулевым.

