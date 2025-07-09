Алена Бабенко вспомнила, как партнер отказался с ней целоваться на съемках

Актриса Бабенко рассказала, что коллега отказался с ней целоваться на съемках

Актриса Алена Бабенко рассказала в беседе с изданием «Караван историй», что однажды коллега отказался с ней целоваться по-настоящему на съемках.

По сценарию, героиня Бабенко навещала возлюбленного в тюрьме.

«И вдруг он говорит: «Не целуйте меня, пожалуйста, по-настоящему, потому что жена будет ревновать». Я ответила: «Не очень-то и хотелось!». Вот такие бывают партнеры», — поделилась актриса.

Бабенко добавила, что бывали более неприятные случаи на площадке. На одних съемках артистка должна была сыграть интимную сцену в ванной. Она обсудила эпизод с режиссером. Однако партнер по сцене резко отреагировал на то, что артистка придумала с режиссером. По словам актрисы, у коллеги «случилась истерика» — он выругался на всех и покинул площадку.

«Потому что сцена была написана более жестко, а мы «смягчили углы». Бежать за ним, утешать и умолять вернуться мне совсем не хотелось. Это было непрофессионально, и как мужчину его это характеризовало тоже не ахти», — рассказала актриса.

Бабенко считает, что актерам стоит приблизиться друг к другу в постельных сценах, чтобы быть деликатными и помочь.

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