Люся Чеботина нашла объяснение ностальгии по нулевым

Певица Чеботина: все ностальгируют по нулевым, потому что было ярко
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Люся Чеботина нашла объяснение ностальгии по нулевым, которую можно заметить в современных сериалах. Ее цитирует «Пятый канал».

Чеботина не скучает по нулевым, когда была ребенком, однако подчеркивает, что тогда Москва «сияла разными красками, брендами, люксовыми автомобилями».

Кроме того, напомнила певица, это была эпоха клубов, а теперь мало ее знакомых ходят в такие заведения.

«Поэтому, мне кажется, все ностальгируют, потому что всем нравится, что это было очень ярко, очень эффектно, но при этом все уже как будто от этого устали», — предполагает она.

Накануне заслуженный артист РФ Амаяк Акопян заявил, что актеры Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Сергей Филиппов в советское время жили скромно. Иллюзионисту, напротив, удавалось хорошо зарабатывать благодаря работе за рубежом в качестве артиста оригинального жанра.

Ранее Лозе посоветовали вместо критики молодых артистов написать новую песню.

