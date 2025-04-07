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Алена Блин призналась, что готова родить от Прохора Шаляпина

Журналистка Жигалова сообщила о готовности родить от Шаляпина через 20 лет
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналистка Алена Жигалова (она же — Алена Блин) сообщила на «Шоу Воли», что готова родить от певца Прохора Шаляпина.

Жигалова вспомнила, что на днях исполнитель опубликовал снимки с их недавнего совместного путешествия за границу. Таким образом, исполнитель мог спровоцировать слухи об их романе, но Жигалова опровергла их возможное появление на шоу Павла Воли.

«Я ему сказала: «Слушай, я слишком молода для твоих забав». Через 20 лет, кстати, можно от него и родить. Он симпатичный», — пошутила знаменитость.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях. Певец рассказывал, что не стал бы заводить роман со звездой шоу-бизнеса. По его мнению, в доме происходит «ад», когда в семье два артиста.

Ранее певец Александр Буйнов рассказал, что пес Марч спас его жену от вора.

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