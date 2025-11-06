На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак состарилась для Шаляпина: «Наконец дозрела»

Телеведущая Собчак анонсировала интервью с Шаляпиным в старческом гриме
Telegram-канал «СОБЧАК»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале анонсировала интервью с певцом Прохором Шаляпиным.

Собчак и Шаляпин засняли юмористический ролик, в котором певец приходит к телеведущей в ее 80-летие. В видео журналистка предстала в старческом гриме. 5 ноября ей исполнилось 44 года. Как пошутила экс-ведущая «Дома-2», самый лучший способ не расстраиваться от своего возраста — это подумать про 80.

«Ксюша, дорогая. Любовь моя, наконец-то ты дозрела. С днем рождения тебя. Ну что? Идем на шоу к Малахову, нас уже ждут!» — заявил артист в ролике.

По словам Собчак, интервью выйдет 10 ноября.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

Ранее Алена Блин призналась, что готова родить от Прохора Шаляпина.

