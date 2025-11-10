Юрист оценил шансы Веры Сотниковой взыскать 50 млн рублей с косметолога

Актриса, телеведущая Вера Сотникова, которая подала иск на 50 млн рублей в отношении своего косметолога за некачественную услугу, вряд ли сможет взыскать столь высокую компенсацию. Уже были попытки исправить ситуацию, и сейчас доказать факт плохо выполненной работы будет сложно, отметил юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Речь идет о конфликте Сотниковой с косметологом Зухрой Амин. После операции по нитевому лифтингу актриса заняла у нее 1 млн рублей на строительство дома. Позднее она обнаружила, что процедура выполнена некачественно и ее нужно исправлять. Косметолог подала на нее в суд с целью вернуть долг, а ведущая подала встречный иск на 50 млн рублей.

Однако долг актриса обязана будет вернуть, еще и с процентами – к вопросу качества косметологических услуг это не относится, сам по себе факт получения денег и отказ их вернуть уже можно считать незаконным обогащением, считает Хаминский.

«В любом случае, был ли это займ или неосновательное обогащение, полученные от Зухры Амин денежные средства придется вернуть. Более того, косметолог имеет право потребовать уплаты процентов за пользование займом, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России», — объяснил юрист.

Что касается самой операции, то сейчас доказать факт некачественной услуги будет сложно – Сотникова уже успела побывать у другого врача. Для взыскания ущерба ей стоило сначала провести независимую экспертизу, которую сейчас, после повторного вмешательства, провести практически невозможно, отметил Хаминский. Сумму, которую артистка потребовала с врача, он также посчитал необоснованно огромной.

«Российские суды и в обычных случаях крайне неохотно присуждают компенсации за моральный ущерб в размере большем, чем несколько десятков тысяч рублей, а при отсутствии надлежащих доказательств сумма в 50 млн является просто недостижимой», — заключил специалист.

Напомним, Вера Сотникова рассказала, что стала жертвой недоброкачественного косметолога, заявив, что у Зухры Амин руки «растут не из того места». По словам артистки, после процедуры подтяжки нити спустились на подбородок, образуя комок-гематому. Чтобы исправить проблему, телеведущая обратилась в клинику Санкт-Петербурга. Она потратила 1 миллион рублей на процедуру, дорогу и гостиницу.

Сама Зухра Амин заявила, что Сотникова предложила ее клинике бартер. Артистка сделала нитевой лифтинг за положительный отзыв о клинике. Она оплатила только расходный материал – около 78 тысяч рублей. Врач уточнила, что обычно такая процедура стоит полмиллиона рублей. Амин уверила, что процедура прошла успешно. Как утверждает косметолог, после операции Сотникова жаловалась на жизнь и отказалась от платной реабилитации.

