Вера Сотникова потратила 1 млн рублей из-за ошибок косметолога

Актриса и телеведущая Вера Сотникова рассказала, что стала жертвой недоброкачественного косметолога. Его слова передали в шоу «Ты не поверишь!».

Сотникова обвинила врача-косметолога Зухру Амин в том, что ее руки «растут не из того места». По словам артистки, после процедуры подтяжки нити спустились на подбородок, образуя комок-гематому. Чтобы исправить проблему, телеведущая обратилась в клинику Санкт-Петербурга. Она потратила 1 миллион рублей на процедуру, дорогу и гостиницу.

Врач-косметолог Зухра Амин рассказала корреспондентам передачи, что Сотникова предложила ее клинике бартер. Артистка сделала нитевой лифтинг за положительный отзыв о клинике. Она оплатила только расходный материал – около 78 тысяч рублей. Врач уточнила, что обычно такая процедура стоит полмиллиона рублей.

По словам Амин, Сотникова хотела выглядеть хорошо на съемках «Битвы экстрасенсов». Косметолог призналась, что лифтинг, сделанный актрисе, изначально не был рассчитан на долгосрочный эффект.

«Эта техника – это эффект Золушки. Но нужно понимать, что через 12 часов карета превратится в тыкву. Потому что процедура как раз то, что ей было нужно. Она не столько эффективная, сколько эффектная», — отметила врач.

Амин уверила, что процедура прошла успешно. Как утверждает косметолог, после операции Сотникова жаловалась на жизнь и отказалась от платной реабилитации.

«Какие нити, какая реабилитация, вы курс доллара видели? Доллар рухнул, я не знаю, как дальше быть. У меня идет стройка, я одна, никто мне не помогает», — вспомнила косметолог.

По словам Амин, после жалоб на проблемы с финансами она перевела Сотниковой 600 тысяч рублей. Врач заявила, что еще никто с ней так не обращался.

«Сначала она сказала, что это я купила ее молчание, потом она сказала, что я ей эти деньги навязала и вообще виновата теперь в ее крупных расходах, что если бы не я со своей медвежьей услугой, она бы стройку заморозила», — поделилась Амин.

