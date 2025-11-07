На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алена Свиридова отказалась от косметологических услуг

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Свиридова призналась, что отказалась от косметологических услуг, заменив их физической активностью. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на гала-ужине Российской музыкальной премии «Виктория».

По мнению 63-летней певицы, нужно «плюнуть» на свой внешний вид и принимать возрастные изменения. Свиридова заверила, что уже «закончила» с косметологией.

«Мне кажется, что в моем возрасте нужно просто спокойно улыбаться, и это лучшее, что может тебя украсить», — отметила артистка.

Исполнительница хита «Бедная овечка» заменила услуги косметологов на занятия в тренажерном зале, бег и прогулки на свежем воздухе.

В сентябре Алена Свиридова раскрыла, что не прилагает особых усилий для поддержания своего внешнего вида. По словам певицы, она просто любит ранние подъемы и привыкла много ходить.

