Лозе посоветовали вместо критики молодых артистов написать новую песню

Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза слишком увлекся постоянной критикой молодых артистов – вместо этого ему стоило бы написать новый хит, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что исполнитель впустую потратил свою жизнь, не сумев воспользоваться талантом, а сегодня обеспечивает себе популярность лишь громкими заявлениями.

«Сам Лоза ни одного нового хита не создал, поэтому не ему говорить о молодых певцах, не ему критиковать их, — подчеркнул Соседов. — Вместо этого лучше бы создал новую песню. Но я даже не знаю, кому его творчество нужно».

Он добавил, что на сцене Лозу давно никто не видел, объяснив это тем, что автор шлягера «Плот» неверно распорядился своим талантом. Его неудачные попытки вернуться на сцену, по мнению критика, связаны с тем, что сегодня уже нет аудитории, готовой его слушать, так как исполнитель стал «пережитком прошлого».

До этого Лоза обрушился с критикой на певицу Клаву Коку за ее концерт, посвященный 10-летию карьеры. Он заявил, что отмечать подобные музыкальные юбилеи могут только такие крупные звезды, как Лев Лещенко или группа The Rolling Stones, назвав певицу «пестрой, но скучной» и не обладающей вокальными данными артисткой.

Ранее Лоза заявил, что женщины оккупировали все виды спорта.

