Юрий Лоза заявил, что женщины оккупировали все виды спорта

Певец Юрий Лоза усомнился в Telegram-канале, что весь мир «заточен исключительно под мужчин».

Лоза объяснил свою точку зрения тем, что кончина мужчин наступает на четыре-пять лет раньше, чем женщин. Также представители «сильного» пола чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний. По словам артиста, один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия.

«Сегодня женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими, и управляют теми же структурами, что и мужчины. Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно», — заявил исполнитель.

Известно, что певец Юрий Лоза считает, что планета Земля — плоская. В 2020 году певец приводил доказательства своей позиции. По его словам, у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле, а мореходы не пользуются глобусом. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос — после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.

