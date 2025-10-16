На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Лоза заявил, что женщины оккупировали все виды спорта

Певец Юрий Лоза усомнился, что весь мир заточен только под мужчин
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец Юрий Лоза усомнился в Telegram-канале, что весь мир «заточен исключительно под мужчин».

Лоза объяснил свою точку зрения тем, что кончина мужчин наступает на четыре-пять лет раньше, чем женщин. Также представители «сильного» пола чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний. По словам артиста, один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия.

«Сегодня женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими, и управляют теми же структурами, что и мужчины. Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно», — заявил исполнитель.

Известно, что певец Юрий Лоза считает, что планета Земля — плоская. В 2020 году певец приводил доказательства своей позиции. По его словам, у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле, а мореходы не пользуются глобусом. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос — после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.

Ранее Сергей Жуков заявил о дефиците военно-патриотических песен в России.

