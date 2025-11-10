«Горыныч» подвинул «Папиных дочек» с вершины кинопроката в России

Фильм «Горыныч» собрал 158,2 млн рублей и возглавил прокат в России и СНГ

Сказка «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли возглавила прокат в России и странах СНГ, заработав за выходные 158,2 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Приключения моряка и его маленького дракона отодвинули на второе место лидера прошлой недели — полнометражный семейный фильм «Папины дочки: Мама вернулась» (собрал 147 млн руб.), продолжающий сериал «Папины дочки. Новые».

На третьей строчке удержался мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд в заглавной роли. Лента собрала в прокате 114,7 млн руб.

Пятерку лидеров по сборам в прокате опять замыкают криминальная авантюра «Мажор в Дубае» (94,9 млн руб.) и «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (57,2 млн руб.).

В октябре фильм «Родители тут рядом» о тех, кто растит детей с аутизмом, не получил прокатное удостоверение Минкультуры. Картину убрали из программ фестивалей, хотя она уже была заявлена и попала в каталоги. Создательница ленты, режиссер Любовь Аркус рассказала, что в основу фильма легли материалы, снятые 17 лет назад в лагере на Онеге для родителей и детей с аутизмом. На их основе она сделала «своеобразный приквел» к картине «Антон тут рядом».

Ранее «Газета.Ru» представила топ-20 фильмов с неожиданной концовкой.