На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Горыныч» подвинул «Папиных дочек» с вершины кинопроката в России

Фильм «Горыныч» собрал 158,2 млн рублей и возглавил прокат в России и СНГ
true
true
true
close
Телеканал «Россия 1»

Сказка «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли возглавила прокат в России и странах СНГ, заработав за выходные 158,2 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Приключения моряка и его маленького дракона отодвинули на второе место лидера прошлой недели — полнометражный семейный фильм «Папины дочки: Мама вернулась» (собрал 147 млн руб.), продолжающий сериал «Папины дочки. Новые».

На третьей строчке удержался мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд в заглавной роли. Лента собрала в прокате 114,7 млн руб.

Пятерку лидеров по сборам в прокате опять замыкают криминальная авантюра «Мажор в Дубае» (94,9 млн руб.) и «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (57,2 млн руб.).

В октябре фильм «Родители тут рядом» о тех, кто растит детей с аутизмом, не получил прокатное удостоверение Минкультуры. Картину убрали из программ фестивалей, хотя она уже была заявлена и попала в каталоги. Создательница ленты, режиссер Любовь Аркус рассказала, что в основу фильма легли материалы, снятые 17 лет назад в лагере на Онеге для родителей и детей с аутизмом. На их основе она сделала «своеобразный приквел» к картине «Антон тут рядом».

Ранее «Газета.Ru» представила топ-20 фильмов с неожиданной концовкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами