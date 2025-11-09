Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

Путин позвонил Пахмутовой во время концерта и поздравил с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой во время концерта и поздравил ее с днем рождения. Видеозапись с мероприятия в Кремлевском дворце приводит Telegram-канал Tazianavidos.

Пахмутовой 9 ноября исполнилось 96 лет.

«Это сейчас ведь Путин звонил! Сейчас говорил наш президент», — сказала композитор со сцены.

Что именно глава государства сказал Пахмутовой, неизвестно. Она поблагодарила главу государства за добрые слова. Композитор пожелала президенту здоровья, радости, счастья и сказала об уверенности в том, что он сделает «все так, как нужно».

Концерт, посвященный 96-летию композитора, начался в Кремлевском дворце в 18:00. В нем принимают участие исполнитель SHAMAN, певица Зара, Лев Лещенко, Пелагея и другие российские артисты. За свою долгую творческую жизнь Пахмутова написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Команда молодости нашей», «Нежность» и другие.

Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

Ранее Путин вручил Александре Пахмутовой медаль Героя Труда в Кремле.