«Рано, слишком рано»: умер народный артист Владимир Симонов

Актер Владимир Симонов во время традиционного сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова перед началом 99-го театрального сезона, 2019 год

Актер театра и кино Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. По данным Mash, причиной его смерти стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии. Симонов играл в десятках спектаклей на сцене Театра им. Евгения Вахтангова, а также активно снимался в кино и сериалах. Его фильмография насчитывает более 150 ролей, среди которых партии в проектах «Граница. Таежный роман», «Каменская», «Перевал Дятлова», «Чернобыль» и «Ржевский против Наполеона». Жизнь и карьера Владимира Симонова — в материале «Газеты.Ru».

Народный артист России, ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова Владимир Симонов умер на 69-м году жизни.

«Невозможно принять, невозможно осмыслить… Тяжелейшая, невосполнимая утрата… Ушел из жизни народный артист России Владимир Александрович Симонов. Ему было 68 лет. Артист Божьей милостью, один из столпов Театра Вахтангова. Ярчайший представитель Вахтанговской школы. Большой Мастер — неповторимый и непревзойденный! Большой красивый человек. Человек Театра. Человек — Театр!» — сообщили в театре.

По данным Mash, причиной смерти актера стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии. В 2024 году Владимир Симонов обратился к врачам с жалобами на кашель — медики выявили у артиста высокое давление.

«Из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой, а работа сердечно-сосудистой системы была нарушена, что повышало риск инсульта», — уточнил Telegram-канал.

Несмотря на болезнь, актер до последнего продолжал работать. В последние дни перед смертью Симонов готовился к спектаклю «Война и мир».

«Рано, рано, слишком рано», — прокомментировала новость о смерти Симонова журналистка Ксения Собчак.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Биография и карьера Владимира Симонова

Симонов родился 7 октября 1957 года в городе Октябрьске. После школы он пытался поступить в Театральное училище им. Б. Щукина в Москве, но, успешно пройдя творческое испытание, провалил экзамен по русскому языку и литературе. Отучившись два года на отделении режиссуры народного театра Куйбышевского государственного института культуры, он все-таки поступил в Щукинское училище и в 1980-м окончил курс народной артистки РСФСР Аллы Казанской.

После выпуска актер начал служить в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. На театральной сцене Симонов был задействован в десятках постановок: он играл в таких спектаклях, как «Принцесса Турандот», «Лето в Ноане», «Отелло», «Старинные русские водевили», «Троил и Крессида», «Дядя Ваня», «Евгений Онегин», «Дон Кихот», «Ромул Великий», «Война и мир» и др.

«Он проживал свои роли на сцене со всей мощью дарованного ему природой таланта, каждой частичкой своего сердца, своей огромной души…» — вспоминают о Симонове в Театре им. Вахтангова.

Актер также сотрудничал и с другими театрами. Например, в 1983-м он принял предложение Олега Ефремова перейти во МХАТ им. Горького и проработал там шесть лет. Кроме этого, он также играл в театре Et Cetera.

«Очень редко смотрю телевизор, а интернет вообще ненавижу». Умер Юрий Николаев Народный артист России Юрий Николаев скончался в 76 лет после продолжительной борьбы... 05 ноября 03:52

В 1981 году Владимир Симонов дебютировал в кино. Его фильмография насчитывала более 150 ролей. Среди них были фильмы «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма» и т.д. Активно актер также снимался в сериалах — он сыграл в таких проектах, как «Дети Арбата», «Московские окна», «Граница. Таежный роман», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня» и многих других.

Был лауреатом «Чайка» и «Хрустальная Турандот», а также награжден орденами Дружбы и Почета.