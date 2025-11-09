На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Слов нет, только слезы»: Театр Вахтангова отреагировал на смерть Симонова

Театр Вахтангова подтвердил смерть народного артиста РФ Симонова
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова подтвердил в Telegram-канале информацию о смерти народного артиста России Владимира Симонова.

Там отметили, что в эту новость «невозможно поверить».

«Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — говорится в посте.

До этого о кончине народного артиста сообщил источник.

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После окончания средней школы он перебрался в Москву. В столице Симонов попробовал поступить в Театральное училище им. Бориса Щукина: он успешно выдержал творческое испытание, но не сдал экзамены по русскому языку и литературе. После этого Симонов вернулся домой и окончил отделение режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры.

В 1976 году он попал в Театральное училище им. Бориса Щукина на курс Аллы Казанской. А после окончания учебы был принят в труппу Театра Вахтангова. В нем артист работал до 1983 года, затем на шесть лет перешел во МХАТ. Но в итоге вернулся в Театр Вахтангова, где играл до конца жизни.

