Стало известно о смерти ведущего актера театра Вахтангова Симонова

ТАСС: народный артист России Владимир Симонов скончался
true
true
true
close
Артем Геодакян/ТАСС

Ведущий актер театра им. Евгения Вахтангова народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.

«Не стало Владимира Симонова», — сказал собеседник агентства.

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Будущий актер окончил среднюю школу в 1974 году, после чего приехал в Москву. В столице он попытался поступить в Театральное училище им. Бориса Щукина. Артист успешно прошел творческое испытание, но не смог сдать экзамены по русскому языку и литературе. В результате Симонов вернулся домой, где поступил в Куйбышевский институт культуры на отделении режиссуры народного театра.

В 1976 году актер поступил в Театральное училище им. Бориса Щукина на курс Аллы Казанской. После окончания учебы артист был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В нем Симонов работал до 1983 года, после чего был приглашен во МХАТ. В 1989 году актер вернулся в Театр имени Вахтангова, в котором работал по сей день.

Ранее ушел из жизни актер из фильмов Данелии и Тодоровского.

