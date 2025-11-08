На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омский скульптор «воскрес» в комментариях похоронившего его музея

В Омске музей преждевременно сообщил о смерти скульптора Костенко
Telegram-канал «Mash Siberia»

Омский художественный музей «Либеров-центр» опубликовал некролог о скульпторе Викторе Костенко, который в комментариях опроверг свою смерть. Об этом пишет kp.ru.

Как уточняет газета, инцидент произошел накануне.

«Ушел из жизни известный омский скульптор Виктор Костенко. Художнику было 74 года. Самые известные его работы — памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» у омского аэропорта», — говорилось в публикации музея.

В комментариях к посту соболезнования выражали студенты скульптора и другие омичи, которые его знали.

«Слава богу, жив здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни, дано прочитать о себе слова о безвременном уходе!» — прокомментировал пост сам Костенко (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он попросил не объявлять «вендетту» автору материала. Статья показалась скульптору преждевременной, но хорошей. Костенко рассказал Mash Siberia, что в музее перед ним извинились.

В июле этого года компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) принесла официальные извинения после того, как ее алгоритм автоматического перевода допустил грубую ошибку, похоронив главного министра индийского штата Карнатака.

Ранее тело россиянина отправили в Канаду из-за нарушения в морге Гаваны.

