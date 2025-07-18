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Meta извинилась за автоперевод, похоронивший министра в Индии

Компания Meta принесла извинения за автоперевод, похоронивший министра в Индии
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) принесла официальные извинения после того, как ее алгоритм автоматического перевода допустил грубую ошибку, похоронив главного министра штата Карнатака, пишет NDTV.

Во вторник Управление по делам культуры штата Карнатака опубликовало пост на языке каннада в социальных сетях, выражая соболезнования в связи с кончиной известной индийской актрисы Б. Сароджи Деви. Однако при автоматическом переводе на английский язык Meta выдала абсолютно искаженный текст, в котором «похоронили» политика.

Этот ложный перевод вызвал немедленную реакцию со стороны правительства штата. Глава штата Сиддарамайя лично прокомментировал инцидент в своем посте в соцсетях.

«Некорректный автоматический перевод контента на языке каннада на платформах Meta искажает факты и вводит пользователей в заблуждение. Это особенно опасно, когда речь идёт об официальных сообщениях», — отметил он.

После того как медиа-консультант главного министра К.В. Прабхакар направил официальное письмо в Meta, компания признала проблему и заявила, что техническая ошибка устранена. В своем ответе Meta принесла публичные извинения за неточности в переводе на языке каннада и заверила, что предпринимает меры для улучшения качества машинного перевода.

«Мы признаем, что наши модели машинного перевода допускали ошибки при переводе с каннада, и благодарим за обратную связь. Мы уже исправили проблему», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава Meta Марк Цукерберг открыл лабораторию по разработке искусственного суперинтеллекта.

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