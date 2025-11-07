На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михалков заявил о потере суверенитета европейского кино

true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что европейское кино утратило свой суверенитет. Его слова передает ТАСС.

По мнению Михалкова, киноиндустрия Европы потеряла творческую самостоятельность и стала зависима от политики и идеологии. Как утверждает режиссер, к примеру, фильм должен соответствовать определенным условиям, чтобы попасть на Каннский кинофестиваль. Среди критериев артист выделил присутствие представителей меньшинств и осуждение собственной страны.

Михалков добавил, что «Оскар» «превратился в премию обкома».

«Беда в том, что европейское кино — это кино, потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, «новую волну» во Франции, польское кино, когда-то они были мощными художественными явлениями. А во что это все сегодня превратилось?» — поделился кинематографист.

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что главы других государств поддержали идею Михалкова создать Евразийскую киноакадемию.

Путин назвал замечательной инициативу народного артиста о создании Евразийской киноакадемии. Он добавил, что идеи режиссера выходят далеко за рамки национальной границы.

Ранее Михалков заявил об обязанности каждого мужчины в РФ отслужить в армии.

