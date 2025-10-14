Кушанашвили об актерской игре Козловского: «Уровень седьмого класса средней школы города Кутаиси»

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что сериал «Бар «Один звонок», в котором снялся Данила Козловский, оказался одним из худших в его зрительском опыте. Своим мнением шоумен поделился в авторской YouTube-программе «Каково?!»

«Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке», — заявил телеведущий.

Также Кушанашвили отдельно выразил претензию относительно актерской игры Козловского, охарактеризовав ее фразой: «Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси».

«Также кривляются школьники, не имея в жизни ничего. <…> Хуже Данилы Козловского может быть только [Александр] Петров в отдельных ролях. Смотреть это невозможно. Смотреть это бессмысленно», — подчеркнул критик.

По словам Кушанашвили, наиболее органичным в кадре оказался популярный тиктокер Егор Шип. Шоумен считает, что блогер «переиграл всех», включая звезду «Беспринципных» Оксану Акиньшину.

Егор Шип дебютировал в детективном триллере «Бар «Один звонок»», который вышел на KION 1 октября. В нем артист лейбла Black Star сыграл блогера — одного из посетителей таинственного заведения, в котором можно позвонить на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку». Режиссером проекта выступил Сергей Филатов.

