На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кушанашвили о Shaman: «Почему этот парень отождествляет себя с целой Россией?»

Шоумен Кушанашвили обвинил Shaman в снобизме и высокомерии
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист Отар Кушанашвили выступил с критикой в адрес певца Shaman, осудив его публичные высказывания и поведение на «Интервидении». Своим мнением шоумен поделился в авторской YouTube-программе «Каково?!»

Кушанашвили выразил мнение, что Shaman не имеет права отказываться от участия в конкурсе и делать заявления типа: «Россия уже победила». Он отметил, что артист еще «ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере».

«Откуда этот снобизм? Откуда это высокомерие? С чего у человека, не владеющего профессией, такая заносчивость? Почему вдруг парень, напрочь лишенный обаяния — в отличие от ведущего программы «Каково?!» — отождествляет себя с целой Россией?» — возмутился шоумен.

Телеведущий обвинил Shaman в том, что тот испортил песню, которую для него написал Максим Фадеев, а сам конкурс и шумиху вокруг него назвал «свистопляской». Кушанашвили не считает, что истинный патриотизм заключается в безусловной поддержке конкурса и, в частности, выступления России на нем.

«Давайте договоримся так: моя поездка в Череповец — очередное доказательство, что я больший по духу, чем россияне, населяющие страну. Я могу сказать, что Россия выиграла, а не паренек, разваливший семью в год семьи и представляющий сейчас партию «Мы», — подчеркнул он.

20 сентября в Москве прошел конкурс «Интервидение». Победу одержал Дык Фук из Вьетнама. На втором месте оказалась Киргизия: ее представляла группа Nomad. А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир.

Россию представил Shaman, который выбрал лиричную композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства».

Ранее сообщалось, что «Руки Вверх!» заработают полмиллиарда рублей благодаря 30-летию группы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами