Кушанашвили о Shaman: «Почему этот парень отождествляет себя с целой Россией?»

Журналист Отар Кушанашвили выступил с критикой в адрес певца Shaman, осудив его публичные высказывания и поведение на «Интервидении». Своим мнением шоумен поделился в авторской YouTube-программе «Каково?!»

Кушанашвили выразил мнение, что Shaman не имеет права отказываться от участия в конкурсе и делать заявления типа: «Россия уже победила». Он отметил, что артист еще «ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере».

«Откуда этот снобизм? Откуда это высокомерие? С чего у человека, не владеющего профессией, такая заносчивость? Почему вдруг парень, напрочь лишенный обаяния — в отличие от ведущего программы «Каково?!» — отождествляет себя с целой Россией?» — возмутился шоумен.

Телеведущий обвинил Shaman в том, что тот испортил песню, которую для него написал Максим Фадеев, а сам конкурс и шумиху вокруг него назвал «свистопляской». Кушанашвили не считает, что истинный патриотизм заключается в безусловной поддержке конкурса и, в частности, выступления России на нем.

«Давайте договоримся так: моя поездка в Череповец — очередное доказательство, что я больший по духу, чем россияне, населяющие страну. Я могу сказать, что Россия выиграла, а не паренек, разваливший семью в год семьи и представляющий сейчас партию «Мы», — подчеркнул он.

20 сентября в Москве прошел конкурс «Интервидение». Победу одержал Дык Фук из Вьетнама. На втором месте оказалась Киргизия: ее представляла группа Nomad. А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир.

Россию представил Shaman, который выбрал лиричную композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства».

