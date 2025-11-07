На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Штурм о запрете шенгенских виз для россиян: «Грустно? Лично мне нет»

Певица Штурм заявила, что ей не грустно из-за нового запрета на шенгенские визы
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале прокомментировала запрет ЕС выдавать россиянам шенгенские визы на длительный срок.

«Грустно? Лично мне нет. Я посмотрела всю Европу и по много раз. В некоторых странах даже жила некоторое время. Австрия, Нидерланды, Италия, Испания, Норвегия, Венгрия, Болгария, Великобритания, Кипр, Греция, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Лихтенштейн, Мальта, Франция, Португалия, Монако, Черногория, Чехия, Швейцария, Финляндия… Проще сказать, где я не была в Европе», — поделилась артистка.

Штурм считает, что в мире и так много стран, в которых стоит побывать.

«И даже хорошо, что теперь не нужно заморачиваться с Шенгеном, чтобы посмотреть то, что уже много раз видела», — заключила исполнительница.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

