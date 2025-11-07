Певец Олег Майами отменил концерты, но зрителям не вернули деньги за билеты

Певец и звезда «Дома-2» Олег Майами пожалел о желании провести тур по России и отменил все свои концерты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание утверждает, что Майами не смог продать билеты на шоу. Сам певец, продолжает Life, считает, что идея провести тур по стране была опрометчивой.

Олег Майами добавил, что на гастроли его уговорили. Кроме того, зрители пожаловались, что им не вернули деньги за отменённые концерты.

Всего Майами планировал дать 14 концертов в октябре и ноябре в разных городах России.

Накануне блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил , что отменил свое выступление на концерте певца KOLUNOV. Концерт прошел 5 ноября.

«К большому сожалению, этот год продолжает морально уничтожать… По семейным обстоятельствам я не смогу сегодня выступить… Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — заявил блогер.

Ранее в Италии отменили концерт Ильдара Абдразакова.