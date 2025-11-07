Директор Марины Хлебниковой ответил на слухи об ухудшении ее здоровья

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс ответил на слухи о якобы ухудшении здоровья артистки. Его цитирует РИА Новости.

Прайс опроверг сообщения о болезни певицы и назвал их желтыми вбросами.

«У Марины концерты каждую неделю — все видео есть в соцсетях, и много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярна у зумеров», - делится он.

Весной, уточнил директор звезды, похожие сообщения появились в СМИ, когда артистка летела в самолете на концерт на Дальнем Востоке.

«Написали бы лучше, что у нее вчера вышел новый клип на ремейк песни «Солнышко» с Russell Ray, или что она готовится к большому сольному концерту 7 февраля в Москве», — говорит Прайс.

Весной 2025 года СМИ утверждали, что Хлебникова якобы проходит амбулаторное лечение от местной инфекции кожи с подкожной клетчаткой. Директор 60-летней звезды опровергал эту информацию.

О том, что Марина Хлебникова даст концерт в Рязани несмотря на якобы имеющийся риск перелома костей, сообщил 7 ноября Telegram-канал Mash.

