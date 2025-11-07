На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директор Марины Хлебниковой ответил на слухи об ухудшении ее здоровья

Директор Хлебниковой Прайс заявил, что певица дает концерты каждую неделю
true
true
true
close
Алексей Белкин/Global Look Press

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс ответил на слухи о якобы ухудшении здоровья артистки. Его цитирует РИА Новости.

Прайс опроверг сообщения о болезни певицы и назвал их желтыми вбросами.

«У Марины концерты каждую неделю — все видео есть в соцсетях, и много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярна у зумеров», - делится он.

Весной, уточнил директор звезды, похожие сообщения появились в СМИ, когда артистка летела в самолете на концерт на Дальнем Востоке.

«Написали бы лучше, что у нее вчера вышел новый клип на ремейк песни «Солнышко» с Russell Ray, или что она готовится к большому сольному концерту 7 февраля в Москве», — говорит Прайс.

Весной 2025 года СМИ утверждали, что Хлебникова якобы проходит амбулаторное лечение от местной инфекции кожи с подкожной клетчаткой. Директор 60-летней звезды опровергал эту информацию.

О том, что Марина Хлебникова даст концерт в Рязани несмотря на якобы имеющийся риск перелома костей, сообщил 7 ноября Telegram-канал Mash.

Больше о Марине Хлебниковой — в галерее «Газеты.Ru».

