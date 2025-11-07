На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова об отношениях с женатыми мужчинами: «Не коза на веревке»

Балерина Волочкова допустила, что будет встречаться с женатым
Предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с женатыми мужчинами. Новое интервью со звездой опубликовал на видеоплатформе YouTube подкаст «Kiss».

Волочкова допустила, что будет встречаться с женатыми, и подчеркнула, что ей за это не стыдно.

«Мужчины — это не коза на веревке. <…> Любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит в сторону другой», — уверена она.

Кроме того, продолжила 49-летняя танцовщица, мужчина тоже может сделать так, что женщина не посмотрит в сторону другого.

Осенью 2022 года Анастасия Волочкова сообщала, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет бизнесмен Сулейман Керимов. С кем встречается артистка сейчас, неизвестно.

Накануне актер Никита Джигурда рассказал о надежде на дружбу с Волочковой после встречи в одном рехабе. После недавнего конфликта звезды не общались, однако, как признался шоумен, он сильно скучал и теперь рассчитывает на возобновление дружеских отношений.

Ранее в России призвали собрать деньги на нарколога для Волочковой.

