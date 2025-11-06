После слухов об эскорте выяснился размер заработка бойфренда Ирины Дубцовой

Выяснился размер заработка нового бойфренда певицы Ирины Дубцовой Ивана Петренко. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственный источник.

После слухов о том, что певица могла познакомиться с новым партнером как с представителем эскорт-услуг, здание обнаружило, что 39-летний Петренко переехал в Москву из Новосибирска. У мужчины есть двое сыновей от предыдущего брака. На имя Петренко зарегистрированы несколько бьюти-компаний: «Паезе Косметик Рус» и «Филингер Бьюти Корпорейшн», также он владеет долей в модном ритейле «Ла Феста».

Super утверждает, что среди компаний доход Петренко приносит только «Паезе» — чистая прибыль фирмы за 2024 год составила 4,8 млн рублей. «Ла Феста» заработала 195 тысяч рублей, «Филингер» принес отрицательную прибыль в 146 тысяч рублей.

Накануне Дубцова ответила хейтерам, которые заподозрили ее возлюбленного в предоставлении эскорт-услуг.

«Нам прислали комментарии из каких-то пабликов. Некоторые считают, что Иван ходит на мероприятия за деньги. Арендный! И дети у него тоже арендованные. Все, занавес», — сказала Дубцова в ролике.

Ранее звезда «Букиных» объяснила уход из сериала.