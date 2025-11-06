Звезда «Букиных» объяснила уход из сериала: «Долго перебаливала»

Актриса Сагалова призналась, что была в депрессии после ухода из сериала «Букины»

Актриса Дарья Сагалова объяснила свой уход из сериала «Букины». О своих ролях она поговорила с Леди Mail.

«Я его долго «перебаливала» и даже была какое-то время в депрессии… Потому что впервые на своем опыте прочувствовала значение выражения «уходить, любя», — призналась она.

При этом, подчеркнула Сагалова, еще пару лет назад она представить себе не могла, что когда-то этот сериал выйдет на экраны без нее в роли Светы.

Звезда намекнула, что является не самым удобным артистом и требует того, чтобы сценарий обсуждали с ней, а это якобы не нравится «сильным мира кино». Сейчас, говорит Сагалова, она хочет выбирать только хорошие и интересные проекты, однако в фильмы и сериалы, которые нравятся актрисе, ее не зовут.

