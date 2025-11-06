Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов пригласил американскую актрису Анджелину Джоли в новый регионы РФ. Рогова цитирует aif.ru.

«Я бы на месте Анджелины Джоли побыстрее перешел в освобожденную часть новых субъектов. Например, мою родную Запорожскую область, где мы ее встретим», — пообещал он.

Накануне голливудская звезда посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Джоли пересекла границу Украины пешком.