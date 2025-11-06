На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не дождутся»: Шуфутинский на фоне распространения слухов рассказал о здоровье

Певец Шуфутинский опроверг слухи об ухудшении здоровья
Komsomolskaya Pravdan/Global Look Press

Зависть отдельных людей становится причиной распространения слухов о здоровье артистов. Об этом «Пятому каналу» на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» рассказал заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский.

Певец подчеркнул, что некоторые ждут ухудшения его здоровья, чтобы попасть в центр событий первыми. Однако, по его словам, он не знает, кто именно распространяет ложную информацию.

«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — добавил Шуфутинский.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Шуфутинского якобы экстренно прооперировали. По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Позже Шуфутинский опроверг слухи об онкологическом заболевании. Он предположил, что кто-то пытается «похайпить» на его здоровье. Как отметил артист, на самом деле ему не диагностировали никаких опухолей. Артисту также не проводили операций за последнее время.

Ранее Михаил Шуфутинский подтвердил свадьбу с танцовщицей.

