Дзюник раскрыл стоимость «гастролей» Джоли на Украину

Продюсер Дзюник: поездка Анджелины Джоли на Украину обошлась примерно в $20 млн
Telegram-канал «Ukraine context»

Продюсер Леонид Дзюник предположил, что визит Анджелины Джоли на Украину стоил около $20 млн (1,6238 млрд рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Его слова передает aif.ru.

По словам эксперта, именно во столько обошлась предыдущая поездка знаменитости, состоявшаяся в 2022 году. Продюсер назвал визит Джоли «гастролями», но отметил, что актриса, вероятно, посещала Украину без райдера.

«Эта поездка лишь для того, чтобы показаться, повертеть хвостом, показать, что она тоже поддерживает Украину», — выразил мнение он.

В то же время Дзюник не исключил, что Джоли потребовала обеспечить ее бронежилетом и усиленной охраной во время поездки.

Накануне СМИ сообщили, что актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла границу Украины пешком. На одном из блокпостов один из членов ее группы был неожиданно призван на службу в украинскую армию.

Нынешний визит на Украину стал для Джоли вторым с 2022 года — до этого актриса была в Львове. Тогда голивудская звезда, которая также является послом Управления ООН по делам беженцев, приезжала на Украину с гуманитарной миссией.

