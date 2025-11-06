На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали предварительную стоимость реставрации Лувра

Счетная палата Франции: стоимость реставрации Лувра выросла до 1,15 млрд евро
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после ограбления были пересмотрены, общая сумма проекта увеличилась до €1,15 млрд. Об этом сообщил глава Счетной палаты Франции Пьер Московиси на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«В целом, проект открывает ему новые возможности для возрождения. Стоит отметить, что его стоимость составит около 1,15 миллиарда евро», — сказал он.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет. По информации Ynet, представитель грабителей предлагал выкупить музейные экспонаты израильской охранной компании. Тем временем во Франции уже арестовали семерых подозреваемых, а дирекция Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за допущенное ограбление. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности об одном из подозреваемых в ограблении Лувра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами