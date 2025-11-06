На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саша Стоун отменил выступление в день концерта

Блогер Саша Стоун отменил участие в концерте певца KOLUNOV
Фото из личного архива

Блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил в Telegram-канале, что отменил свое выступление на концерте певца KOLUNOV.

Концерт прошел 5 ноября. В этот же день Стоун объявил, что не сможет участвовать в мероприятии.

«К большому сожалению, этот год продолжает морально уничтожать… По семейным обстоятельствам я не смогу сегодня выступить… Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — заявил блогер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании. В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном расстались.

В мае 2025-го Стоун сообщил, что решил получить второе высшее образование из-за желания стать депутатом Государственной думы. Он поступил в РАНХиГС на специальность «Политология и региональное управление».

Ранее Саша Стоун выступил против пикап-курсов.

