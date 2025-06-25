Саша Стоун выступил против пикап-курсов: «Это преступление»

Блогер Саша Стоун в Telegram-канале раскритиковал пикап-курсы.

Стоун заявил, что в Москве распространилась сеть тренингов, которые за деньги учат мужчин насилию, манипуляции и унижению женщин. Блогер назвал это преступлением. По словам знаменитости, на данный момент москвички массово жалуются на сексуальные домогательства прямо в центре города. Неизвестные трогают за бедра девушек, хватают их за руку, пытаются увести в туалет и снимают это на камеру.

«И это преступление. Это не «флирт» и не «ошибка». Это осознанные действия, которые уничтожают чувство безопасности женщин на улицах родного города», — заявил блогер.

По словам Стоуна, его также возмутило то, что никто из прохожих не пытался помочь жертвам таких «пикаперов». Он призвал мужчин быть внимательнее на улицах и действовать, если они станут свидетелями подобного.

«Эти идиоты должны быть пойманы и наказаны! Мы не можем оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем такого случая — не проходите мимо. Каждая равнодушная реакция — это зеленый свет для следующего нападения», — отметил Стоун.

Блогер уверен, что стоит привлечь к ответственности организаторов курсов и открыть расследование.

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