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Саша Стоун пошел учиться в вуз, чтобы попасть в Госдуму

Блогер Саша Стоун заявил, что пошел учиться в вуз из-за желания стать депутатом
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Пресс-служба ТНТ

Блогер и спортсмен Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) признался на YouTube-шоу Карины Нигай «Сплетница», что решил получить второе высшее образование из-за желания стать депутатом Государственной думы.

По словам Стоуна, он поступил в РАНХиГС на специальность «Политология и региональное управление». По первому образованию блогер юрист.

«Мы метимся, дай бог, в Государственную думу. Хочется заниматься большими спортивными проектами», — признался Стоун.

Стоун отметил, что уже «перерос» блогерство. Он признался, что заставляет себя этим заниматься, поэтому хочет попробовать себя в чем-то новом.

«Я загорелся политической историей, хочется в эту сторону развиваться», — отметил блогер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном расстались.

Ранее певица Кристина Орбакайте обвинила власти Латвии в подавлении свободы слова.

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