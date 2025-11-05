Ведущий «Квартирника» Маргулис о Ване Дмитриенко: «Дальше будет еще лучше»

Певец Ваня Дмитриенко является отличным сонграйтером и имеет «отменный» багаж в профессиональном плане. Об этом в интервью kp.ru рассказал ведущий музыкального проекта «Квартирник» Евгений Маргулис.

«Он знает классику рок-н-ролла. Спрашиваю: «Ты знаешь песню группы «Воскресение» «Кто виноват»?» Он взял и сыграл. «А знаешь еще что-то?» Взял и сыграл. «Покажи что-то свое». Показал. Кайфово. Во всяком случае, он пишет песни для больших артистов. То есть он отличный автор. И если он до 30 лет продержится, то дальше будет еще лучше. У него задел на будущее хороший», — сказал Маргулис.

По его словам, в большую программу «Квартирника», который переедет в Live Arena 13 ноября, попали группа Wildways, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко. При этом он добавил, что новые музыканты не всегда «заходят» аудитории проекта.

В сервисе МТС Музыка «Газете.Ru» рассказали, что певец и композитор Владимир Пресняков хотел бы посотрудничать с группой Wildways, Ваней Дмитриенко и Mary Gu. По словам музыканта, в молодых артистах ему нравится то, что они готовы искать и пробовать что-то новое, а также максимально открыты к экспериментам.

