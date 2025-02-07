Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Назаров о возвращении в Россию: «Вернусь таким пьяным»

Актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания СВО
close
Нина Зотина/РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания специальной военной операции России на Украине. Вырезку из его интервью публикует Telegram-канал «Небожена».

«Я 15,5 лет не пью. Когда все кардинально изменится и [СВО] прекратится, то я вернусь таким пьяным в Россию…» — признался артист.

Назаров также уверил, что никогда не дискредитировал российскую армию в своих стихах, которые артист регулярно публикует в соцсетях. По его словам, большая часть его лирики написана с «огромным сожалением от того, что это произошло, происходит и будет происходить».

Сейчас Дмитрий Назаров проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

В апреле того же года Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП). Позднее звезда «Кухни» признавался, что всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему после случившегося.

Ранее сообщалось, что у Олега Стриженова случился инфаркт мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами