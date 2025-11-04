Руслан Белый — о плюсах эмиграции: «Как будто вторую жизнь живем»

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», что пережил все типичные стадии адаптации к жизни за границей — от отрицания до постепенного принятия новой реальности.

«Сейчас я, наверное, на стадии принятия и даже, наверное, поиска каких‑то плюсов. Они уже прямо точно начинают появляться в эмиграции. Например, климат», — поделился юморист.

Белый рад, что встречает осень в Барселоне, а не в Москве. Он никогда не понимал, почему поэты восхищаются осенней Россией. В Москве в это время года он всегда чувствовал «жуткую хандру», а в Испании — избавился от этого ощущения.

Юморист описал свое отношение к происходящему как начало «нового этапа жизни». Он также признался, что его надежда на временное пребывание за границей, скорее всего, не оправдается, и переезд окажется долгосрочным.

«Мы сейчас не то что живем какую‑то тяжелую часть первой жизни, а местами даже ни фига, мы уже как будто просто вторую живем какую‑то жизнь», — признался он.

В начале августа Белый признавался, что уровень европейской медицины является очень низким. В качестве примера он также упомянул большие очереди на запись к врачу.

