На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Руслан Белый — о плюсах эмиграции: «Как будто вторую жизнь живем»

Комик Руслан Белый признался, что климат Испании ему ближе московского
true
true
true
close
ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», что пережил все типичные стадии адаптации к жизни за границей — от отрицания до постепенного принятия новой реальности.

«Сейчас я, наверное, на стадии принятия и даже, наверное, поиска каких‑то плюсов. Они уже прямо точно начинают появляться в эмиграции. Например, климат», — поделился юморист.

Белый рад, что встречает осень в Барселоне, а не в Москве. Он никогда не понимал, почему поэты восхищаются осенней Россией. В Москве в это время года он всегда чувствовал «жуткую хандру», а в Испании — избавился от этого ощущения.

Юморист описал свое отношение к происходящему как начало «нового этапа жизни». Он также признался, что его надежда на временное пребывание за границей, скорее всего, не оправдается, и переезд окажется долгосрочным.

«Мы сейчас не то что живем какую‑то тяжелую часть первой жизни, а местами даже ни фига, мы уже как будто просто вторую живем какую‑то жизнь», — признался он.

В начале августа Белый признавался, что уровень европейской медицины является очень низким. В качестве примера он также упомянул большие очереди на запись к врачу.

Ранее стало известно, что Шевчук поддержал группу «Стоптайм» на концерте в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами