Стендапер Белый удивился низкому уровню медицины в Европе

Уровень медицины в Европе является чрезвычайно низким. Об этом в выпуске шоу «Культурная разница» заявил живущий в Испании российский стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом).

По словам стендапера, он не понимает, почему европейская медицина столь некачественна. В качестве примера Белый упомянул большие очереди на запись к врачу. Комик отметил, что уровень медицины вошел в противоречие с его позитивным представлением об этой сфере жизни в Европе.

В свою очередь, гость программы, живущий в США стендап-комик Александр Незлобин пошутил, что очереди к врачам появились в Европе после приезда туда российских стендаперов. А юмористка Ирина Приходько в шутку сказала, что в Европе население живет дольше, так как из-за редких визитов к врачам и отсутствия медикаментов у него выработался крепкий иммунитет.

До этого Белый заявил в одном из своих выступлений о риске развития у него онкологического заболевания.

Ранее Белый объяснил, почему не может вернуться в Россию.