На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стендапер Белый удивился низкому уровню медицины в Европе

Стандап-комик Белый: уровень европейской медицины является очень низким
close
Depositphotos

Уровень медицины в Европе является чрезвычайно низким. Об этом в выпуске шоу «Культурная разница» заявил живущий в Испании российский стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом).

По словам стендапера, он не понимает, почему европейская медицина столь некачественна. В качестве примера Белый упомянул большие очереди на запись к врачу. Комик отметил, что уровень медицины вошел в противоречие с его позитивным представлением об этой сфере жизни в Европе.

В свою очередь, гость программы, живущий в США стендап-комик Александр Незлобин пошутил, что очереди к врачам появились в Европе после приезда туда российских стендаперов. А юмористка Ирина Приходько в шутку сказала, что в Европе население живет дольше, так как из-за редких визитов к врачам и отсутствия медикаментов у него выработался крепкий иммунитет.

До этого Белый заявил в одном из своих выступлений о риске развития у него онкологического заболевания.

Ранее Белый объяснил, почему не может вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами