Суд оценил состояние Долиной в момент продажи квартиры по указке мошенников

Суд пришел к выводу, что Долина не понимала значение своих действий

Певица Лариса Долина при продаже по указке мошенников своей московской квартиры не понимала значение своих действий. Об этом со ссылкой на решение суда по иску певицы сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что сделка, которая совершается гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в состоянии, в котором он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной.

Суд также подчеркнул, что сделка признается недействительной в случае, если заблуждение было настолько существенным, что введенная в заблуждение сторона не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

30 октября Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Долиной.

В сентябре суд подтвердил, что Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покупательница жилья Долиной обжаловала передачу квартиры певице.